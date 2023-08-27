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Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

Альона Вороніна
27 серпня 2023, 21:43 оновлено 27 серпня, 21:48
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Пересунути війну на територію Росії для нашої держави ризиковано, адже тоді ми можемо залишитися без міжнародної підтримки, каже президент.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Україна може воювати довго за однієї умови, зазначив Зеленський/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр імені Романа Великого, Офіс президента України

Україна може витримати війну в довгу, але за умови мінімізування жертв. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "1+1".

Він зазначив, що наша держава могла б протриматися у таких умовах довго, як Ізраїль, за умови, що кількість втрат з нашої сторони буде зведена до мінімуму.

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", – заявив Зеленський у відповідь на питання журналістки.

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У той же час, відповідаючи на запитання, чи повинна війна перейти на територію країни-агресорки Росії, український президент назвав це ризикованим кроком для нас.

"Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі (без міжнародних партнерів – ред.)", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що передбачатимуть гарантії безпеки для України, про які зараз ведуться перемовини з іншими державами.

"У гарантіях безпеки повинні бути санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки… Меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Тому що зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Великою Британією сильний. Є держави, які просто не мають зброї. Але фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії", – зазначив глава Української держави.

Владимир Зеленский
Україна може воювати довго за однієї умови, зазначив Зеленський/ скрін

Війна в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначав, що Україна, найімовірніше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не ухвалено, але досі "на столі" у Байдена.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський описав ситуацію на півдні. Він зазначив, що ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати. Окупанти за добу втратили 305 осіб, серед них 78 загарбників загинули, 210 – отримали поранення і 17 – потрапили в полон.

Раніше повідомлялося, що Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова. Також відомо, що українські пілоти проходитимуть навчання на F-16 не тільки в Румунії, а й в інших країнах НАТО.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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