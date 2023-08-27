Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

Пересунути війну на територію Росії для нашої держави ризиковано, адже тоді ми можемо залишитися без міжнародної підтримки, каже президент.

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Україна може воювати довго за однієї умови, зазначив Зеленський/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр імені Романа Великого, Офіс президента України

Україна може витримати війну в довгу, але за умови мінімізування жертв. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "1+1".

Він зазначив, що наша держава могла б протриматися у таких умовах довго, як Ізраїль, за умови, що кількість втрат з нашої сторони буде зведена до мінімуму.

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", – заявив Зеленський у відповідь на питання журналістки.

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У той же час, відповідаючи на запитання, чи повинна війна перейти на територію країни-агресорки Росії, український президент назвав це ризикованим кроком для нас.

"Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі (без міжнародних партнерів – ред.)", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що передбачатимуть гарантії безпеки для України, про які зараз ведуться перемовини з іншими державами.

"У гарантіях безпеки повинні бути санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки… Меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Тому що зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Великою Британією сильний. Є держави, які просто не мають зброї. Але фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії", – зазначив глава Української держави.

Україна може воювати довго за однієї умови, зазначив Зеленський/ скрін

Війна в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначав, що Україна, найімовірніше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не ухвалено, але досі "на столі" у Байдена.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський описав ситуацію на півдні. Він зазначив, що ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати. Окупанти за добу втратили 305 осіб, серед них 78 загарбників загинули, 210 – отримали поранення і 17 – потрапили в полон.

Раніше повідомлялося, що Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова. Також відомо, що українські пілоти проходитимуть навчання на F-16 не тільки в Румунії, а й в інших країнах НАТО.

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