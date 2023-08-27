"Менше жертв": Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв

Президент України наголосив, що потрібно думати перш за все про збереження життя українських воїнів.

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Можна політично дотиснути демілітаризацію Росії в Криму, вважає Зеленський/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента України

На думку президента України Володимира Зеленського, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресорки Росії" у тимчасово окупованому Криму політичним шляхом.

За його словами, це можна буде зробити тоді, коли українські військові виженуть російських загарбників з півдня нашої держави і вже стоятимуть на адміністративній межі з окупованим Кримським півостровом. Це дало б змогу зменшити кількість жертв. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю "1+1".

Ведуча Наталія Мосейчук попросила президента України прокоментувати сказану ним на саміті Кримської платформи фразу, що він не впевнений, наскільки можна сьогодні публічно говорити про військову деокупацію Криму.

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"Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати", – зазначив Зеленський.

Деокупація Криму

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. Він наголосив, що звільнення Кримського півострова від російських окупантів найімовірніше відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресорка Росія до того часу не втямить, що їй потрібно забиратися з нашої території.

У той же час заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило зазначив, що Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться. Країна-агресорка Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не існуватиме, вважає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до деокупації Криму і повідомив, що ЗСУ рухаються вперед і продовжують наступальну операцію. Він зазначив, що Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це під час відступу її військ із інших захоплених територій України.

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