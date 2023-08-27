УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Менше жертв": Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв

Альона Вороніна
27 серпня 2023, 22:47 оновлено 27 серпня, 22:47
105
Президент України наголосив, що потрібно думати перш за все про збереження життя українських воїнів.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Можна політично дотиснути демілітаризацію Росії в Криму, вважає Зеленський/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента України

На думку президента України Володимира Зеленського, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресорки Росії" у тимчасово окупованому Криму політичним шляхом.

За його словами, це можна буде зробити тоді, коли українські військові виженуть російських загарбників з півдня нашої держави і вже стоятимуть на адміністративній межі з окупованим Кримським півостровом. Це дало б змогу зменшити кількість жертв. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю "1+1".

Ведуча Наталія Мосейчук попросила президента України прокоментувати сказану ним на саміті Кримської платформи фразу, що він не впевнений, наскільки можна сьогодні публічно говорити про військову деокупацію Криму.

відео дня

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати", – зазначив Зеленський.

Деокупація Криму

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. Він наголосив, що звільнення Кримського півострова від російських окупантів найімовірніше відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресорка Росія до того часу не втямить, що їй потрібно забиратися з нашої території.

У той же час заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило зазначив, що Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться. Країна-агресорка Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не існуватиме, вважає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до деокупації Криму і повідомив, що ЗСУ рухаються вперед і продовжують наступальну операцію. Він зазначив, що Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це під час відступу її військ із інших захоплених територій України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії новини Криму деокупація Криму
Реклама

Головне за день

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

21:43 Україна
"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

20:20 Україна
ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

19:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:20

Україна виробляє колосальну кількість ракет: президент здивував подробицями

22:47

"Менше жертв": Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв

22:17

Як сказати українською "будь он неладен": Авраменко озвучив милозвучний аналог

21:43

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – ЗеленськийВідео

21:04

Вижив заради трьох доньок: воїн ЗСУ з кулею в серці пройшов п’ять кілометрів

РФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - ЇжакРФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - Їжак
20:20

"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

19:58

Вагомий результат саміту БРІКСПогляд

19:39

Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова

19:16

ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

Реклама
19:02

Фінансовий гороскоп на вересень-2023: астролог розповів, що зірки нам пророкують

19:01

ATACMS все ще "на столі" у Байдена, F-16 будуть в Україні вже невдовзі - Міллі

18:32

"Потужна атака закінчиться": коли в Україні припиняться найсильніші обстріли - прогноз на осінь

18:26

Касетні снаряди і не тільки: Білий дім розглядає важливе посилення України - WP

18:15

Надзвичайно складна оптична ілюзія: потрібно знайти "невидимого" метелика

17:40

У одній з областей України терміново посилюють мобілізацію: усі подробиці

17:01

Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експертВідео

16:34

"Нам тут по 7 років": Остапчук показав, який мав вигляд у дитинстві

16:12

Чому не можна говорити "нема за що" на "дякую": фраза може зіграти з вами злий жарт

16:10

Духовка більше не потрібна: унікально смачний рецепт десерту до чаю

16:07

Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

Реклама
16:00

"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

15:56

56-річного Кіркорова принизили в "рідній" Болгарії

15:03

Фаворит "Холостячки-2" одружився на копії Огнєвич: співачка відреагувала

15:02

Всюди спека, лише в частині областей – грози: погода в Україні на тиждень

14:24

Дим видно за кілометри: у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ

14:16

Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: кого чекає достаток і успіх

13:40

"Набив би обличчя": відомий "азовець" "пройшовся" по Владу Ямі

13:39

РФ перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу на Кольському півостровіФото

13:18

"До мурах": Альона Омаргалієва вразила всіх виконанням гімну України перед боєм УсикаВідео

13:15

Гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: Терези будуть чарівні, Тельці - вирішать проблеми

12:46

Далі Роботиного: ЗСУ активно просуваються на півдні

12:38

РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека

12:11

Дивна ракетна атака або... нічого дивногоПогляд

11:50

На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян й змістила "акцент"

11:48

РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка": у розвідці Великобританії назвали причину

11:38

Трагедія на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

11:33

Від Овна до Стрільця: 4 знаки зодіаку, які люблять пити

11:29

Роман Цимбалюк. Півник Медведєв почав видавати тверезі речіВідеоблоги

11:17

Путін - брехун: як насправді виглядала карта України раніше

Реклама
10:48

РФ влаштувала справжнє "полювання": в ГУР назвали число замахів на Буданова

10:47

На Київщині уламки російської ракети пошкодили 10 будинків: є постраждалі

10:08

Найсмачніша закуска з СРСР: просто бездоганний рецепт за 5 хвилинВідео

09:50

Чим відіпрати білі шкарпетки: 3 способи, які точно допоможуть

09:45

Гороскоп на завтра 28 серпня 2023: Овнам - переворот на роботі, Дівам - безсоння

09:43

Окупанти атакують і намагаються влаштувати "котел": офіцер ЗСУ назвав напрямок

09:37

Залужний таємно зустрівся із командуванням НАТО: що відомо

09:04

Повний місяць у вересні 2023 року: що чекає на кожен знак зодіакуВідео

09:01

Що нас чекає у 2025-му: цілком можливо, що ми боїмося не тогоПогляд

08:47

РФ готує новий масований удар: українцям назвали, чим готові бити окупанти

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти