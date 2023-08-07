'Летять швидко, виявити важко': у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати

Час на виявлення деяких ракет та їх знешкодження критично малий.

https://glavred.net/ukraine/letit-shvidko-viyaviti-vazhko-u-zsu-poperedili-pro-tip-raket-yaki-nayvazhche-zbivati-10491421.html Посилання скопійоване

Ігнат розкрив, якими ракетами Росія атакує Україну / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, який тип ракет небезпечний та їх збивати найважче. За його словами, аеробалістичні ракети - важкі для збиття ППО.

"Найважче, звичайно, збивати "Кинджали". Хай там як, ми можемо потролити росіян: "не имеющая аналогов". Насправді ця ракета летить швидко - орієнтовно 7500 кілометрів на годину", - наголосив він, передає 24 канал.

Він також додав, що час на її виявлення та знешкодження критично малий. Але, на щастя, в Україні є установки, здатні збивати ці аеробалістичні ракети.

відео дня

Власне, ці "аналоговнєтниє" ракети наші військові збивають. Як зазначив Юрій Ігнат, "Кинджали" виявилися не такими крутими, як про них говорили самі росіяни.

"Росіяни казали, що "Кинджал" - це "не имеющая аналогов" ракета. Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили", - повідомив він.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

У Києві гриміли вибухи - РФ атакувала столицю "Шахедами". Окупанти вдарили по Києву дронами "Shahed". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками.

Росія вдарила ракетою по Сумах. Місцеві жителі повідомляють, що російська ракета летіла прямо над житловими будинками. До місця вибуху одразу поїхали машини швидкої допомоги, пожежники та правоохоронці.

Більше цікавих новин: