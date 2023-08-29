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Восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику - ISW

Анна Ярославська
29 серпня 2023, 06:48 оновлено 29 серпня, 06:53
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За рахунок консервації влітку та восени країна-агресор Росія змогла лише незначно поповнити свої запаси високоточних ракет.
Ракета
РФ незначно поповнила свої запаси високоточних ракет за рахунок консервації влітку та восени / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/kpszsu

Росія може відновити удари по критичній інфраструктурі України. Однак у окупантів не вистачить ракет, щоб проводити такі ж масовані атаки, як взимку 2022-2023 років. За рахунок консервації влітку та восени країна-агресор змогла лише незначно поповнити свої запаси високоточних ракет. Проте РФ може вдатися до нової тактики, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої – ударних дронів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW посилаються на нові цифри щодо запасів російських ракет, які напередодні озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Порівняно даними за січень 2023 року, запаси ракет у РФ виглядають наступним чином:

відео дня
  • 270 балістичних і крилатих ракет "Іскандер" (+126 з січня);
  • 140 крилатих ракет морського базування "Калібр" (+81);
  • приблизно 100 крилатих ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 з січня);
  • близько 75 балістичних ракет "Кинджал" (+22);
  • 150 ракет Х - 22/32 (-12).

"Неясно, чи є ці цифри оціночними або точними, але вони припускають, що російські війська змогли незначно поповнити свої запаси високоточних ракет після закінчення більшої російської повітряної кампанії восени та взимку 2022 року. У травні 2023-го російські війська почали нову повітряну кампанію, спрямовану на підтримку більш регулярного темпу ударів по Україні з меншою кількістю ракет, і Скібіцький припустив, що це дозволить російським силам поповнити свої запаси", – зазначили в ISW.

Представник ГУР також додав, що російські сили ведуть розвідку українських інфраструктурних об'єктів і можуть почати серію масштабних ударів із застосуванням ракет і безпілотників в кінці вересня або в жовтні 2023 року.

Ракетні удари РФ по Україні

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат 28 серпня розповів про те, що російські окупанти під час обстрілу України використовують невелику кількість ракет. Таким чином вони тримають сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що РФ вивчає енергетичні об'єкти України, шукає їхні вразливі місця та розташування систем ППО, намагаючись обчислити оптимальні маршрути для пусків ракет.

Він не виключив, що восени РФ може завдавати точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури, а масовані – різними видами озброєння, від безпілотників до ракет.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних цілях. За його словами, одна з причин такого вибору цілей - терор мирного населення. Крім того, російські ракети дуже неточні, тому можуть промахуватися.

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