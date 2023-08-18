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У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

Альона Вороніна
18 серпня 2023, 11:11 оновлено 18 серпня, 11:11
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Польоти ворожих повітряних суден ймовірно були тренувальними, але українська ППО повинна реагувати на будь-яку загрозу.
Российский самолет МиГ-31К, Юрий Игнат
У Повітряних силах пояснили активність російських МіГів 17 серпня/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

У Повітряних силах пояснили, що в Україні 17 серпня чотири рази вмикалася повітряна тривога саме через зльоти винищувачів МіГ-31К російських окупантів. Ці польоти російських літаків ймовірно були тренувальними і тактичними, проте українська протиповітряна оборона завжди повинна реагувати на загрозу застосування аеробалістичних ракет країною-агресоркою Росією.

Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що льотний склад потребує постійних тренувань, тому окупанти підіймають ці літаки у повітря.

"Вчорашнього дня просто було більше зльотів, імовірно – тренувальних польотів. Авіація, зокрема льотний склад, потребує підтримання постійних льотних навичок. Це – зліт-посадка, вихід на рубіж пуску ракет і т.д. Такі тактичні прийоми, які застосовуються саме для цього типу літаків", – пояснив Ігнат.

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При цьому він зазначив, що проведення таких тренувань окупантами не означає, що під час них не можуть бути запущені ракети Х-47 "Кинджал".

Також у коментарі "Українській правді" Ігнат нагадав, що Росія вже не один раз проводила по кілька зльотів винищувачів МіГ-31 за добу. Він наголосив, що тип літаків з модифікацією "К" означає, що ці повітряні судна можуть нести ракети "Кинджал". Українська ППО повинна реагувати на випередження, тому завжди вмикається повітряна тривога.

Війна в Україні

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловив думку, що війна не закінчиться в цьому році, звільнення Криму почнеться в 2024-му. Російський диктатор робить все, щоб заморозити війну в Україні, але це не вирішить проблему.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно. Населений пункт Работине Запорізької області має значне тактичне значення, дійшли висновку аналітики американського Інституту вивчення війни.

У Держдепі США сказали, що вважатимуть повною перемогою України у війні. Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій. Сполучені Штати Америки підтримують зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні, підкреслили в Державному департаменті.

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