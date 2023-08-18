У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

Польоти ворожих повітряних суден ймовірно були тренувальними, але українська ППО повинна реагувати на будь-яку загрозу.

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У Повітряних силах пояснили активність російських МіГів 17 серпня/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

У Повітряних силах пояснили, що в Україні 17 серпня чотири рази вмикалася повітряна тривога саме через зльоти винищувачів МіГ-31К російських окупантів. Ці польоти російських літаків ймовірно були тренувальними і тактичними, проте українська протиповітряна оборона завжди повинна реагувати на загрозу застосування аеробалістичних ракет країною-агресоркою Росією.

Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що льотний склад потребує постійних тренувань, тому окупанти підіймають ці літаки у повітря.

"Вчорашнього дня просто було більше зльотів, імовірно – тренувальних польотів. Авіація, зокрема льотний склад, потребує підтримання постійних льотних навичок. Це – зліт-посадка, вихід на рубіж пуску ракет і т.д. Такі тактичні прийоми, які застосовуються саме для цього типу літаків", – пояснив Ігнат.

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При цьому він зазначив, що проведення таких тренувань окупантами не означає, що під час них не можуть бути запущені ракети Х-47 "Кинджал".

Також у коментарі "Українській правді" Ігнат нагадав, що Росія вже не один раз проводила по кілька зльотів винищувачів МіГ-31 за добу. Він наголосив, що тип літаків з модифікацією "К" означає, що ці повітряні судна можуть нести ракети "Кинджал". Українська ППО повинна реагувати на випередження, тому завжди вмикається повітряна тривога.

Війна в Україні

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