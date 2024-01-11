'В Росії 2023 рік був провальний': генерал спрогнозував перебіг війни навесні

Україні потрібно витримати ворожу активність у зимовий період, а весною ситуація на фронті може кардинально змінитися.

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Взимку Україні треба витримати ворожу потугу / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Нова стратегія України та внутрішні проблеми в Росії після виборів президента можуть поліпшити ситуацію на фронті для України. Про це розповів генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі "Еспресо".

Генерал зазначив, що протягом війни Україна знищила до 90% особового складу професійних частин армії Росії, що є значущим досягненням. Зараз російська армія стикається з великою кількістю мобілізованих сил, які не мають високого рівня підготовки та злагодження. Маломуж підкреслив, що мобілізаційні ресурси Росії не готові ефективно воювати.

"2023 рік показав, що був у них провальний, а на 2024 рік щось робити системно нема можливості. Після виборів у РФ розпочати мобілізацію при їхніх таких втратах – величезна проблема для російського суспільства. Путін би хотів на тлі перемоги демонструвати, що він щось досяг, але результату нема при величезних втратах. Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів для Путіна - величезна дестабілізація, бо це призведе до зрушень у системі та проявить слабкість режиму, що відчує путінське оточення та зомбоване російське суспільство", - сказав Маломуж. відео дня

За його словами, Україні потрібно витримати ворожу активність у зимовий період, а весною ситуація на фронті може змінитися на користь українських військових. Мобілізація у РФ, на його думку, вже не буде актуальною, оскільки росіяни розуміють, що на війні ЗСУ їх знищать.

Війна в Україні

Нагадаємо, у свіжому звіті британського Міністерства оборони вказано, що погодні умови ускладнюють проведення операцій як для Збройних Сил України, так і для російських окупантів. Замерзання ґрунту покращить умови для пересування у січні та лютому, але відлига в березні може призвести до погіршення умов на бездоріжжі.

Також воєнно-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що масштабна нова хвиля наступу противника на певних ділянках фронту може відбутися у лютому. Зокрема, противник планує продовжити наступ у районі Авдіївки, використовуючи підрозділи 1-го армійського корпусу "ДНР".

Як повідомляв Главред, на фронті оперативна обстановка залишається складною. Генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямку, намагаючись витіснити українські війська.

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