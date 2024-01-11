'Різке похолодання': у розвідці розкрили, чому ЗСУ не можуть наступати на фронті

Із замерзанням ґрунту умови для пересування майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні.

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У розвідці Британії розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17 окрема танкова Криворізька бригада

У свіжому звіті британського Міністерства оборони повідомили, що погодні умови ускладнюють проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів. Наразі тримається морозна погода, але вже наступного тижня очікується невелике потепління. Втім, ґрунт залишається промерзлим.

Наразі в Україні спостерігається різке похолодання. Одночасно з морозами на всій території України збільшується сніговий покрив. Саме глибина снігу, імовірно, стане тим фактом, який позначиться на маневрів, йдеться в звіті розвідки.

Зазначається, що із замерзанням ґрунту умови для пересування майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування по бездоріжжю.

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Крім того, погіршення умов ускладнюється коротким світловим днем. Таким чином погіршуються умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

Нагадаємо, що росіяни наносять удари по своїх містах. У розвідці Великої Британії зазначили, що випадки "випадкового скидання авіаційних боєприпасів" російськими льотчиками, ймовірно, будуть продовжуватись.

Полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні. За словами полковника ЗСУ Владислава Селезньова, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.

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