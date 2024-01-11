Серебрянське лісництво під загрозою: командувач ЗСУ розкрив наступальні плани ворога

Із півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу".

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, t.me/osirskiy

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

У своєму Telegram-каналі Сирський написав, що окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

"На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території Російської Федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування", - пояснив генерал-полковник. відео дня

Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.

Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

"В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець - Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту", - зазначив Сирський.

Незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.

Генерал підсумував, що всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась. Майор Надія Замрига повідомила, що війська оборони завдали супротивнику значних втрат. Водночас, російські окупаційні війська зменшили інтенсивність своїх атак.

На Таврійському напрямку ЗСУ "перемололи" сотні окупантів РФ разом з технікою. Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Полковник Петро Черник розповів, що потрібно ЗСУ для контрнаступу. Може знадобитися велика кількість чотирьох класів зброї та потрібно щонайменше 180 військових літаків і чимала кількість іншого озброєння.

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