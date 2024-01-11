РФ змінила тактику штурмів на фронті: у ГУР розповіли, чого бояться окупанти

Російські загарбники уже не використовують під час штурмів великих колон техніки, а надають перевагу штурмовим групам по 10-12 осіб.

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РФ змінила тактику штурмів на фронті/ колаж: Главред, фото: 11 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, міноборони РФ

Російські окупанти змінили тактику штурмових дій на полі бою в Україні. На сьогодні загарбники замість величезних колон використовують штурмові загони по 10-12 осіб.

До такої зміни тактики російська окупаційна армія вдалася тому, що велике скупчення техніки може за лічені хвилини бути виявлене. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у подкасті на Українській правді.

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За його словами, наразі окупанти майже не використовують для ведення бою великі колони техніки.

"Ми бачимо, наскільки змінилася тактика ведення бойових дій. Зараз це в основному дії штурмових загонів, штурмових груп по 10-12 осіб. Ми не бачимо таких потужних колон, батальйонних, я вже не говорю про бригадні, які застосовуються під час ведення бойових дій", – зазначив Скібіцький.

Він пояснив, що загарбники могли змінити тактику тому, що велике скупчення техніки зараз можна дуже швидко помітити за допомогою дронів, після чого по колоні за лічені хвилини може бути завданий вогневий удар.

Скібіцький зазначив, що сучасне поле бою дуже динамічне і прозоре з погляду розвідувальної інформації, адже дрони, космічні апарати та інші засоби розвідки дозволяють повністю володіти ситуацією на полі бою.

Також представник ГУР зазначив, що країні-агресорці Росії так і не вдалося досягнути стратегічних завдань, які вона ставила перед собою на початку повномасштабної війни. Тому зараз одним із основних завдань російських загарбників залишається утримання захоплених українських територій.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у ГУР оцінили ризик розв'язання нової війни й назвали головну мету РФ в Україні. На сьогодні РФ не може повністю захопити Донецьку і Луганську області, підкреслив Вадим Скібіцький.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося розширити плацдарм на одній з ділянок фронту. Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" сотні окупантів РФ разом з технікою. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам втрат, розповіли в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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