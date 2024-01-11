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Росіяни готують масштабний наступ у лютому: експерт назвав небезпечні напрямки

Юлія Закрепа
11 січня 2024, 16:43
На Авдіївському напрямку відбувається збільшення російського угруповування і це буде продовжуватися, вважає Коваленко.
Росіяни готують масштабний наступ у лютому: експерт назвав небезпечні напрямки
Окупанти готують наступ на Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова Криворізька бригада

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що масштабна та відчайдушна нова хвиля наступу противника на певних ділянках фронту може відбутися у лютому

"В районі Авдіївки противник буде продовжувати наступати. І саме ті явища, які ми зараз можемо спостерігати, на це вказують. Російське командування застосовує біля Авдіївки переважно підрозділи 1-го армійського корпуса, а це мобіки так званої ДНР. У такому випадку регулярні війська, які найбільш боєздатні, не так часто фігурують під час бойових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу", - зауважив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Коваленка, якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 року угруповування ворога, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 тис. особового складу до 45 тис. Відбувається збільшення цього угруповування і це буде продовжуватися.

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"Тобто основна хвиля, я б сказав, не тільки масштабна, а й відчайдушна, ще попереду. Вона буде відбуватися у лютому, коли буде накопичений ворогом відповідний ресурс. Також будуть продовжуватися і штурмові дії росіян по лівобережній Херсонщині у напрямку Кринок. Вони там не зупиняться, так само як в районі Запорізької області і намагатимуться повернути позиції під свій контроль у районі Вербового, Прокопівки, Роботиного. Є також побоювання щодо відновлення наступальних дій у напрямку Вугледара. Були розрахунки, що противник може почати цей наступ до нового року, але він цього не зробив. Як би це не звучало цинічно, краще б вони почали до нового року цей наступ, тому що ми зараз можемо спостерігати таку затримку, яка означає, що ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу. Отже, окупанти дійсно планують у першому кварталі 2024 року вирішити питання з Вугледаром", - резюмував Олександр Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Нагадаємо, що наступ росіян почнеться 10 або 15 січня. За словами аналітика Олександра Мусієнко, росіяни після перегрупування можуть почати новий наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках вже зовсім скоро.

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області. полковник запасу Олег Жданов розповів про загрозу прориву ворога до річки Оскіл. Російські війська намагаються використовувати географію місцевості для того, щоб убезпечити себе.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко
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