В РФ може закінчитись зброя: коли Путін розпочне переговори - The Guardian

Головні тези статті:

Новообраний президент США Дональд Трамп багато разів наголошував на готовності працювати над проведенням мирних переговорів між Україною та країною-агресором Росією.

The Guardian пише, що політик може розпочати перемовини з Україною, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін розірве військові відносини з Китаєм. Однак діалог зі сторони Трампа буде будуватися на умовах РФ.

Москва наразі не виявляє поспіху і бажання у питанні укладання будь-якої угоди про мир з Україною А все тому, що диктатор відчуває перевагу на полі бою. При цьому стан російської економіки та ВПК не найкращий - до кінця 2025 року в РФ може закінчитись радянська зброя.

Саме в цей момент Путін може почати переговори, але при цьому війна не припиниться, а атаки на мирне населення України лише посилюватимуться, якщо під час діалогу щось піде не так, як йому хочеться.

Росія може вимагати демілітаризацію України, на що, у свою чергу, можуть погодитися деякі люди з оточення Трампа. Але це буде можливо лише якщо Путін побачить у новому американському президенті та його оточенні версію клептократії.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.

Раніше The Washington Post писало, що небезпека для України в мирних переговорах полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитись на погане врегулювання війни.

Напередодні також Главред писав, що соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною.

Інші новини про мирну угоду:

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.