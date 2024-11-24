В РФ може закінчитись зброя: коли Путін розпочне переговори - The Guardian

Головні тези статті:
- Переговори з Україною на умовах Путіна може вести Трамп
- Кремль не поспішає укладати угоду щодо війни
- Путін може погодитись на переговори лише за однієї умови
Новообраний президент США Дональд Трамп багато разів наголошував на готовності працювати над проведенням мирних переговорів між Україною та країною-агресором Росією.
The Guardian пише, що політик може розпочати перемовини з Україною, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін розірве військові відносини з Китаєм. Однак діалог зі сторони Трампа буде будуватися на умовах РФ.
Москва наразі не виявляє поспіху і бажання у питанні укладання будь-якої угоди про мир з Україною А все тому, що диктатор відчуває перевагу на полі бою. При цьому стан російської економіки та ВПК не найкращий - до кінця 2025 року в РФ може закінчитись радянська зброя.
Саме в цей момент Путін може почати переговори, але при цьому війна не припиниться, а атаки на мирне населення України лише посилюватимуться, якщо під час діалогу щось піде не так, як йому хочеться.
Росія може вимагати демілітаризацію України, на що, у свою чергу, можуть погодитися деякі люди з оточення Трампа. Але це буде можливо лише якщо Путін побачить у новому американському президенті та його оточенні версію клептократії.
Мирні переговори Росії і України - останні новини
Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.
Раніше The Washington Post писало, що небезпека для України в мирних переговорах полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитись на погане врегулювання війни.
Напередодні також Главред писав, що соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною.
Інші новини про мирну угоду:
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- "Угода з дияволом, що веде в пекло": Подоляк розкрив небезпеку мирної угоди з РФ
- "Вдалий час, щоб підписати мирну угоду": у Третій штурмовій назвали умови
Що таке The Guardian?
The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
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