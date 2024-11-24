В РФ може закінчитись зброя: коли Путін розпочне переговори - The Guardian

Путін готовий воювати до кінця, навіть якщо переговори з Україною таки почнуться.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-mozhet-zakonchitsya-oruzhie-kogda-putin-nachnet-peregovory-the-guardian-10616978.html Посилання скопійоване

Путін не зацікавлений в угодах з Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези статті:

Переговори з Україною на умовах Путіна може вести Трамп

Кремль не поспішає укладати угоду щодо війни

Путін може погодитись на переговори лише за однієї умови

Новообраний президент США Дональд Трамп багато разів наголошував на готовності працювати над проведенням мирних переговорів між Україною та країною-агресором Росією.

The Guardian пише, що політик може розпочати перемовини з Україною, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін розірве військові відносини з Китаєм. Однак діалог зі сторони Трампа буде будуватися на умовах РФ.

відео дня

Москва наразі не виявляє поспіху і бажання у питанні укладання будь-якої угоди про мир з Україною А все тому, що диктатор відчуває перевагу на полі бою. При цьому стан російської економіки та ВПК не найкращий - до кінця 2025 року в РФ може закінчитись радянська зброя.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Саме в цей момент Путін може почати переговори, але при цьому війна не припиниться, а атаки на мирне населення України лише посилюватимуться, якщо під час діалогу щось піде не так, як йому хочеться.

Росія може вимагати демілітаризацію України, на що, у свою чергу, можуть погодитися деякі люди з оточення Трампа. Але це буде можливо лише якщо Путін побачить у новому американському президенті та його оточенні версію клептократії.

Мирні переговори Росії і України - останні новини

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.

Раніше The Washington Post писало, що небезпека для України в мирних переговорах полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитись на погане врегулювання війни.

Напередодні також Главред писав, що соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною.

Інші новини про мирну угоду:

Що таке The Guardian? The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред