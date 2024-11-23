"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

Сенатор Раундс розчарований тим, що Сполучені Штати не надали Україні більше зброї, аби виграти війну.

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Сенатор проти мирних переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

Коротко:

Головний прихильник Трампа проти мирних переговорів України та РФ

Путін не зупиниться, навіть, якщо йому віддати певні території

Соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Про це пише Politico.

Сенатор Майк Раундс заявив, що Кремлю не можна довіряти.

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"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе", - сказав він.

Він підкреслив, що російський диктатор не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.

"Ви вірите, що Путін, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, він зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає", - сказав Раундс.

Сенатор додав, що він глибоко засмучений тим, що США не змогли надати Україні необхідне обладнання та озброєння, яких країна потребувала для боротьби проти РФ.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - останні новини

Відомо, що США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

У середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Як писав Главред з посиланням на прессекретаря Білого дому, уряд США вкотре готує нові пакети допомоги для України, які буде анонсовано найближчим часом. Карін Жан-П'єр нагадала, що Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні, щоб ми ефективніше протистояли російському агресору.

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