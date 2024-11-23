Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

Маріна Фурман
23 листопада 2024, 17:28
669
Сенатор Раундс розчарований тим, що Сполучені Штати не надали Україні більше зброї, аби виграти війну.
Сенат США, Зеленский, Путин
Сенатор проти мирних переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

Коротко:

  • Головний прихильник Трампа проти мирних переговорів України та РФ
  • Путін не зупиниться, навіть, якщо йому віддати певні території

Соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Про це пише Politico.

Сенатор Майк Раундс заявив, що Кремлю не можна довіряти.

відео дня

"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе", - сказав він.

Він підкреслив, що російський диктатор не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.

"Ви вірите, що Путін, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, він зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає", - сказав Раундс.

Сенатор додав, що він глибоко засмучений тим, що США не змогли надати Україні необхідне обладнання та озброєння, яких країна потребувала для боротьби проти РФ.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - останні новини

Відомо, що США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

У середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Як писав Главред з посиланням на прессекретаря Білого дому, уряд США вкотре готує нові пакети допомоги для України, які буде анонсовано найближчим часом. Карін Жан-П'єр нагадала, що Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні, щоб ми ефективніше протистояли російському агресору.

Читайте також:

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

18:16Україна
В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

17:58Україна
Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Останні новини

18:16

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

17:58

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

17:50

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:39

"З’явився ступор": Залужний шокував прогнозом "потужного прориву" РФ

17:28

"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
16:55

Чи можна займатися прибиранням цього дня: суворі прикмети 24 листопада

16:47

Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

16:40

Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

16:38

Чому пляшки для вина мають увігнуте дно: експерти розкрили давню таємницю

Реклама
16:00

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

15:56

РФ тестує ракету "Кедр": існує загроза повторного удару по Україні - експерт

15:17

Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше

15:02

Як "скинути" пару кілограмів: стиліст назвала речі, які роблять фігуру стрункішою

15:02

Чому набирається вага взимку і що з цим робити: Марина Боржемська розкрила секрет

14:36

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

14:17

Невже через хворобу: поведінка Путіна здивувала журналістів - що помітили в Bild

14:17

Який вигляд має співачка Катя Chilly: куди вона зникла

14:02

Де заховався собака: лише одиниці знайдуть його серед овець за 5 секунд

14:00

Мінус солдати КНДР та генерал: зʼявились подробиці удару ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуація на ЗАЕС - небезпечна : міністр енергетики попереджає про загрозу

Реклама
13:33

Роздав найцінніше: як Путін подякував корейцям за участь у війні - аналітики здивували

13:30

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ

12:48

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:36

Що можна і що заборонено носити дівчатам невисокого зросту: топ-10 правилВідео

12:26

Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

12:22

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

11:46

Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

11:37

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – ЗагороднійВідео

11:34

Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

11:10

Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

10:52

Ніхто не здогадається, що вони родом з СРСР: як переробити старі ялинкові іграшкиВідео

10:44

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

09:58

Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

09:50

Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

09:41

Що вдягати високим дівчатам: 6 базових правил для розкішного виглядуВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

Як Путін вбивав своїх супротивників: у США розсекретили важливий документ

08:42

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

07:43

Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини: у DeepState розповіли деталі

06:10

Ордер на ареш Нетаньягу: що трапилосьПогляд

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

05:00

Яке сьогодні свято 23 листопада 2024 року: чому не можна вирушати у далеку дорогу

04:25

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

04:02

Таємна дочка Путіна: спливли нові дані про позашлюбну дитину диктатора РФ

03:30

"2025 рік буде поворотним": експерт назвав 4 сценарії закінчення війни в УкраїніВідео

03:05

Чим витирати пил, щоб він менше сідав: геніальний лайфхак для прибирання з TikTok

02:20

Говоритиме особисто з Путіним: хто стане переговірником щодо України від СШАВідео

02:00

Просто та ефективно: як очистити пригорілі каструлі – цікавий лайфхак

01:36

У ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими

00:44

Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти