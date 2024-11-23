"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

Коротко:
- Головний прихильник Трампа проти мирних переговорів України та РФ
- Путін не зупиниться, навіть, якщо йому віддати певні території
Соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Про це пише Politico.
Сенатор Майк Раундс заявив, що Кремлю не можна довіряти.
"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе", - сказав він.
Він підкреслив, що російський диктатор не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.
"Ви вірите, що Путін, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, він зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає", - сказав Раундс.
Сенатор додав, що він глибоко засмучений тим, що США не змогли надати Україні необхідне обладнання та озброєння, яких країна потребувала для боротьби проти РФ.
Військова допомога США Україні - останні новини
Відомо, що США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.
У середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.
Як писав Главред з посиланням на прессекретаря Білого дому, уряд США вкотре готує нові пакети допомоги для України, які буде анонсовано найближчим часом. Карін Жан-П'єр нагадала, що Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні, щоб ми ефективніше протистояли російському агресору.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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