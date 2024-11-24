Означатиме поразку: Трамп може піти на вигідну для Путіна угоду – WP

Якщо перемир'я ратифікує визнання окупації, то це винагородить агресію Путіна.

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Як Трамп може завершити війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Трамп може погодитись на погане врегулювання війни в Україні

Частина території України під окупацією рівносильна поразці

Це може стати сигналом для світу про американську слабкість

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв сприяти завершенню російсько-української війни. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Зазначається, що небезпека для України полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитись на погане врегулювання війни.

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"Якщо перемир'я ратифікує фактичне розчленування України та визнання окупації частини країни, це ще більше винагородить агресію диктатора Володимира Путіна та буде спонукати його вчиняти нові злочини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода, яка передбачає, що окуповані території залишаться під Росією, буде сигналом для диктаторів у всьому світі, що рішучість Заходу має термін придатності.

"Частина східної території України під російською окупацією рівносильна поразці – як для України, так і для Заходу. Під час президентської кампанії Трамп багато говорив про поспішне і погано сплановане виведення військ адміністрації Байдена з Афганістану, який, за словами Трампа, був сигналом світу про американську слабкість. Відмова від України після майже трьох років того, що було єдиним фронтом Америки та Європи, надішле такий же сигнал. І якщо це стане результатом узгодженої Трампом угоди, то вся відповідальність ляже на нього", – наголосили у виданні.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.

Також відомо, що генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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