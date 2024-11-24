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Посилити Україну перед Трампом: Байден пішов на радикальні кроки - Bloomberg

Анна Косик
24 листопада 2024, 09:48
813
У завершальні дні свого президентського терміну Джо Байден активізує зусилля щодо посилення обороноздатності України проти Росії.
Трамп, Байден и Зеленский
Нинішня адміністрація розуміє, що, найімовірніше, Україну чекають переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, flickr

Головні тези статті:

  • Байден має план щодо підтримки України
  • Нинішня адміністрація хоче посилити позиції України

Джо Байден хоче надати Україні якомога потужнішу допомогу напередодні приходу до влади новообраного президента США Дональда Трампа. На це вказує низка рішень, пише Bloomberg.

Зокрема Байден надав Києву дозвіл на удари вглиб країни-агресора Росії, Як пише видання, цей крок і Москва і табір Трампа розцінили як непотрібну ескалацію.

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"Крім того, цього тижня Білий дім схвалив розміщення протипіхотних мін, пробачив майже 5 мільярдів доларів боргу та наклав санкції на великий російський банк, який здійснює платежі за продаж природного газу", - йдеться у статті.

Таким чином адміністрація Байдена хоче зміцнити Україну до інавгурації Трампа і показати, що країна має потенціал помститися Росії, якщо бойові дії триватимуть і надалі.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Рішення Байдена щодо України

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії. Про це писали ЗМІ.
Згодом, як писав Главред, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс підтвердив цю інформацію і заявив, що зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту.

Також стало відомо, що уряд США готує нові пакети допомоги для України. Попередньо, Сполучені Штати нададуть Україні 100 додаткових ракет Patriot і AMRAAMs для посилення протиповітряної оборони.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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