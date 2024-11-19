'Конфлікт за участю НАТО': в Кремлі видали нову абсурдну заяву про війну

Коротко:
- Російська "СВО" затягнулась
- Зараз, нібито, триває конфлікт за участю НАТО
- Невідомо, коли РФ погодиться закінчити війну
У країні-агресорці Росії видали нову заяву про так звану "СВО". Зокрема, цього разу там почали виправдовуватись, чому війна проти України "затягнулась". Про це розповів прес-секретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков в ефірі індійського інформаційного агентства ANI.
За його словами, "СВО" зайняла більше часу, оскільки "починалася проти київського режиму, а триває у вигляді конфлікту за участю НАТО".
"Коли все це почалося, це почалося проти київського режиму. І зараз це триває як війна між Росією і НАТО. Ось чому це зайняло трохи більше часу і триватиме ще трохи", - сказав він.
Пєсков також не зміг відповісти на питання, коли Росія може закінчити війну проти України.
"Я не думаю, що можливо відповісти на запитання, коли вона може закінчитися, коли це може підійти до кінця", - сказав він.
Заяви Кремля щодо війни - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно в Кремлі спростували інформацію про переговори новобраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.
Однак, російський диктатор Володимир Путін укотре заявляв про нібито свою готовність розпочати мирні переговори з Україною. Господар Кремля стверджував, що говорити про припинення війни необхідно.
Читайте також:
- Путін особисто погрожував Трампу: полковник Британії розкрив деталі
- Удари вглиб РФ: чи застосує Путін у відповідь ядерну зброю - прогноз експерта
- Путін затвердив ядерну доктрину: про що йдеться в документі
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред