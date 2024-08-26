Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині: постраждали люди

Вранці 26 серпня російські війська завдали удару по Полтавській області. Ворог поцілив у промисловий об'єкт. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"Травмовано пʼятеро людей", - зазначив він.
Очільник ОВА не уточнив, який саме обʼєкт постраждав і в якому районі. Він також закликав жителів області дотримуватись заходів безпеки на фоні масштабної повітряної атаки Росії по Україні.
"Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" - наголосив він.
Масштабна атака по Україні 26 серпня - що відомо
Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також в різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
Також згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові, в Одеській, Запорізькій, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи. О 08:34 в Києві пролунала повторна серія вибухів, в деяких районах столиці зникло світло.
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