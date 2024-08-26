Є влучання та загиблий: в ОВА розкрили наслідки масованої атаки на Дніпропетровщині

Вранці 26 серпня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровщину. Вибухи пролунали у двох районах області. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах", - розповів Лисак.
За його словами, без наслідків ворожа масована атака не минулася. На Дніпропетровщині загинув чоловік.
"Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.
Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу.
"Загалом там, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків. 2 – зруйновані. Понівечена господарська споруда. Пожежу рятувальники загасили", - зазначив він.
Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
Масштабна атака РФ по Україні 26 серпня - що відомо
Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також в різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.
Згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в багатьох областях України.
Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунала серія вибухів. В деяких районах столиці зникло світло.
Через масовану атаку дронами та ракетами по Україні виникли серйозні проблеми зі світлом в кількох містах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в столиці спостерігаються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Така ж ситуація - в Одесі та Кривому Розі.
Укренерго ввело екстрені відключення світла по всій Україні.
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