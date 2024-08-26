Удар РФ ракетою по Краматорську: загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters

Унаслідок удару країни-агресора РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську Донецької області загинув британець Раян Еванс, який працював на інформаційне агентство Reuters.
Як ідеться в повідомленні Reuters, громадянин Великої Британії, радник із питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.
Унаслідок атаки РФ двоє журналістів дістали поранення. Ще трьом медійникам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.
"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім'ї", - йдеться в опублікованій заяві Reuters.
Що відомо про Раяна Еванса
Раян Еванс - колишній британський військовий, працював з агентством Reuters з 2022 року і консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі.
Британець Раян Еванс загинув на Донбасі внаслідок російського ракетного удару у віці 38 років.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Удар РФ по готелю в Краматорську
У ніч на неділю, 25 серпня, у Краматорську Донецької області прогриміли вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.
Метою російської атаки в Краматорську був житловий квартал, в епіцентрі якого розташовувався готель, удар, імовірно, завдано "Іскандером", розпочато досудове розслідування, повідомили в Офісі генпрокурора України. Зазначається, що в епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки.
Як уточнив мер міста Олександр Гончаренко, внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 6 осіб дістали поранення, двоє з них у важкому стані.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.
Як повідомлялося раніше, через обстріл енергосистеми України по всій країні ввели екстрені відключення світла. У багатьох містах України після вибухів почалися перебої зі світлом, а також проблеми з водопостачанням.
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