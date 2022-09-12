У розвідці розповіли, як рахують втрати окупантів та чому про них мовчить Росія

У ГУР розповіли, як Україна рахує вбитих окупантів / Фото УНІАН ​

У ЗСУ є великі джерела інформації про ворожі втрати на війні, так що даними про майже 53 тисячі убитих росіян точно можна довіряти, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ.

"Ми знаходимося на своїй території і використовуємо різні показники і джерела, і перехоплення, і аеророзвідку та ін наші союзники часто використовують тільки фізичний факт: є могила - порахували, немає могили - не порахуємо. Але ми прекрасно розуміємо, що дуже часто і вважати нікого, а багатьох просто не вважають і не збираються. Наприклад, убитих "вагнерівців" російська пропаганда і генштаб в принципі не рахує і не називає цифри втрат. Те ж саме стосується і "ЛНР" та "ДНР", в яких втрати величезні, але називають їх набагато менше. У нас більше джерел і зрозуміло, що наші союзники більш обережні у своїх оцінках. А нашим цифрам вірити можна. І 53 тисяч - це 53 тисяч", - говорить Юсов.

Наступ ЗСУ на Харківщині

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У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, бо російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Що стосується поранених з боку окупаційних військ-це питання складніше.

"Ми маємо чітко розуміти, що всі розрахунки приблизні, відхилення або невелика помилка є цілком можливою. Але в цілому, прийнято вважати 1 до 3: на кожного вбитого рашиста доводиться троє поранених. Якщо ми контролюємо територію і там залишився поранений російський солдат і протягом години його не евакуювали або не забрали, то із 300-го він перетворюється на 200-го. Поспішний відступ росіян на Харківському напрямку збільшує так само й ці показники", - пояснює представник ГУР.

А з дезертирами ще складніше. За словами Юсова, можна говорити тільки про конкретні приклади, коли цілі частини відмовляються воювати.

"Зокрема, з останнього на Харківському і Миколаївському напрямку цілі підрозділи відмовляються йти в бій. А серед мобілізованих з ОРДЛО дуже велика кількість людей, які так само відмовляються або за будь-якого зручного випадку намагаються відступати і бігти-для них немає ніякої мотивації, вони погано навчені, погано організовані і ідейно абсолютно не зацікавлені в цій кампанії. Російська армія дійсно їх використовує як гарматне м'ясо. Таких от окремих випадків стає все більше і більше", - повідомили в ГУР.

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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