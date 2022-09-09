"Елітний" полк російських десантників розгромлений ЗСУ: втрати окупантів зашкалюють

237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Росії припинив своє існування.
На Харківському напрямку російські окупанти зі складу 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій і перемістилися в найближчу лісосмугу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Як йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram, підрозділ РФ залишився без командирів і зв'язку.
"Поки дзвонять рідним з проханнями зв'язатися з командуванням і з'ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії і Червоного Хреста з вимогою вивести їх з території України", - уточнили в розвідці.
У ГУР також розповіли про те, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Росії припинив своє існування у зв'язку із загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців.
"Значна частина тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані", - додали в українській розвідці.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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