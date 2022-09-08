Вкрав аджику: окупант похвалився дружині мародерством та поскаржився на втрати

Окупант хвалиться, що займається мародерством / Колаж фото УНІАН і Reuters

Російський військовослужбовець у телефонній розмові зі своєю дружиною похвалився тим, як він "героїчно" займається мародерством в окупації і поскаржився на втрати в своєму підрозділі.

За даними перехоплення нової розмови окупанта, які оприлюднило ГУР МО України, ворог каже, що саме їхню роту мають замінити, бо із особового складу залишилося мало. Жінка стурбовано запитує, де саме знаходяться інші, а окупант пояснив, що вони загинули або отримали поранення. Потім росіянин розповів, як саме він харчується.

"Із пайка рис курячий та овочі, а зверху аджику взяв. Поруч стільки будинків, змародерив і все", - пояснив окупант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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