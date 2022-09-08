Десятки тисяч убитих і поранених: у США назвали втрати України у війні

Дуже багато цивільного населення загинуло під час російських атак, підкреслив Марк Міллі.
Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі оцінив втрати України в війні з Росією.
За його словами, за півроку бойових дій українська сторона втратила десятки тисяч захисників загиблими і пораненими. Про це він сказав в ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн.
"За ці шість місяців українці вистояли грубий напад на їхню столицю. Зазнали багато ракетних і артилерійських обстрілів, зазнали десятки тисяч втрат серед військових загиблими і пораненими, дуже багато цивільного населення загинуло під час російських атак", - сказав американський воєначальник.
При цьому він також оцінив число українських біженців в результаті агресії Росії.
За словами Міллі, майже 15 млн українців були змушені покинути країну після початку війни.
Російська армія ще не досягла в Україні жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила більше 80 тис. убитими, пораненими, полоненими і дезертирами. Нагадаємо, раніше з такою заявою виступив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.
"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло більше 25 000 російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених в полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це більше 80 000 убитих, поранених та інших категорій", – сказав він.
Британський міністр оборони підкреслив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.
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