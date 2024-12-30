У Раді пропонують зробити вільний перетин кордону для студентів - деталі

Таке рішення дозволить скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили.

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Вільний перетин кордону для студентів / колаж: Главред, фото: УНІАН

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У Раді пропонують зняти заборону на перетин кордону студентам іноземних навчальних закладів

Йдеться про громадян України віком до 24 років

Це потрібно для того, щоб вони не втрачали бажання повертатися додому

У Верховній Раді пропонують зняти заборону на перетин кордону для українців, які є студентами іноземних навчальних закладів. Про це йдеться в проєкті закону №12361.

Зокрема, проєктом закону пропонується надати можливість безперешкодного перетинання кордону (виїзду з України) громадянам України віком до 24 років які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному закладі.

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Як зазначають автори проєкту, проблема виїзду за межі України, особливо молоді, з подальшою інтеграцією за кордоном та небажанням повернутися до України, стає все більше відчутною.

Поряд з цим, на сьогодні продовжується практика виїзду за межі України підлітків віком до 18 років. В подальшому такі особи, навіть навчаючись у освітніх закладах, роками не приїжджають в Україну до своїх рідних чи друзів. Такі юнаки та їх сім’ї вибирають залишатися за кордоном і здобувати освіту і, врешті-решт, втрачають бажання повертатися додому.

"Враховуючи зазначене потрібно змінити підходи до обмеження виїзду юнаків віком до 24 років за межі України на навчання та усунути перепони для того, щоб вони безперешкодно відвідували Україну, своїх рідних у зручний для них час протягом всього періоду навчання, що надасть змогу зберегти їх зв’язки з Україною, зміцнить сім’ї та дозволить скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили, який виникне в майбутньому за рахунок молодих спеціалістів з дипломами закордонних навчальних закладів", - йдеться в проєкті закону.

Мобілізація - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців. Так, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

Голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Однак, немає жодного закону, який залишається незмінним.

Водночас, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни.

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Що відомо про Верховну Раду? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що вповноважений ухвалювати закони, пише Відіпедія.

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