Українцям за кордоном спростили життя: МЗС запускає систему 'е-Консул'

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує процес отримання консульських послуг за кордоном.

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МЗС запустило "е-Консул" для українців за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

МЗС спростило надання консульських послуг українцям за кордоном

Подавати заявки на консульські послуги можна через систему "е-Консул" або додаток "Дія" відео дня

У п'ятницю, 20 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проект "е-Консул" для українців за кордоном. Нововведення дозволить спростити доступ до кількох важливих послуг. Про це повідомило МЗС України.

Постанова, розроблена Міністерством закордонних справ України, дозволяє українцям за кордоном подавати заявки на консульські послуги через систему "е-Консул" або додаток "Дія". Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, це є частиною стратегії розбудови сучасної, мобільної та цифрової консульської служби.

Хгідно з постановою, українці за кордоном зможуть отримати нові послуги:

оформлення ID-карток з доставкою готової картки поштою (необхідний лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних з подальшою доставкою готового паспорта;

реєстрація в Державному реєстрі платників податків через дипломатичні представництва;

обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

комплексна послуга для оформлення новонароджених: реєстрація народження, реєстрація громадянства та внесення до реєстрів.

Заяви для отримання цих послуг можна подавати через портал або мобільний додаток "Дія".

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить українцям віком від 18 до 24 років, що навчаються за кордоном, вільно виїжджати з України. Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що після ухвалення закону чоловіки цієї вікової групи зможуть отримати всі необхідні довідки та стати на облік у сервісних центрах.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не буде тиснути на громадян, які виїхали за кордон після початку війни, щодо їхнього повернення. Він наголосив, що Україна потребує допомоги біженців, але не може змушувати їх повернутися.

Як повідомляв Главред, чоловіків віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг". Хлопців до 25 років, які перебувають за кордоном, ставитимуть на військовий облік без проходження медичної комісії.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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