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Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців

Юлія Закрепа
27 грудня 2024, 16:40оновлено 27 грудня, 17:15
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У Раді дозволили бронювати від мобілізації до 50% священнослужителів.
Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців
В Україні бронюватимуть священників / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, pomisna.info

Головне із матеріалу:

  • Які священослужителі будуть заброньовані
  • Які вимоги розповсюджуються для священників

Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців.

Відповідно до документа, що оприлюднена на Урядовому порталі, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

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Також Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій. Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тис. для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Варто зазначити, що глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв'ю "Радіо Свобода" 25 грудня казав, що оновив військово-облікові дані в ТЦК, адже "всі громадяни України мають однакові права й обов'язки, в тому числі й священнослужителі".

"Я особисто мусив обновити всі свої дані у ТЦК і отримати всі військово-облікові документи для того, щоб їх продемонструвати на будь-якому блокпості, коли мене про це запитають", - сказав він.

За його словами, "сьогодні якогось механізму, який би надавав окрему причину на бронювання священнослужителя, не існує".

Мобілізація в Україні - останні новини

Наггадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Раді повідомили про те, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Олександр Завітневич зазначив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних - Україна матиме серйозні наслідки. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

У Міноборони пояснили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.

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