Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців

Головне із матеріалу:
- Які священослужителі будуть заброньовані
- Які вимоги розповсюджуються для священників
Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців.
Відповідно до документа, що оприлюднена на Урядовому порталі, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".
Також Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій. Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тис. для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.
Варто зазначити, що глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв'ю "Радіо Свобода" 25 грудня казав, що оновив військово-облікові дані в ТЦК, адже "всі громадяни України мають однакові права й обов'язки, в тому числі й священнослужителі".
"Я особисто мусив обновити всі свої дані у ТЦК і отримати всі військово-облікові документи для того, щоб їх продемонструвати на будь-якому блокпості, коли мене про це запитають", - сказав він.
За його словами, "сьогодні якогось механізму, який би надавав окрему причину на бронювання священнослужителя, не існує".
Мобілізація в Україні - останні новини
Наггадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Раді повідомили про те, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Олександр Завітневич зазначив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних - Україна матиме серйозні наслідки. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.
У Міноборони пояснили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.
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