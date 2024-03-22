У Раді визначились щодо відстрочки від мобілізації: хто її отримає

Комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроекту.

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Рада оприлюднила список категорій, які отримають відстрочку / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення щодо поправок до законопроекту про мобілізацію, які стосувалися надання відстрочки та бронювання від мобілізації. Нардепи розглянули 260 правок і зупинились на правці 2105. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

За її словами, комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання. Також відстрочку нададуть доглядачам, які:

мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Якщо немає невійськовозобов'язаних осіб, здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором самої особи з інвалідністю.

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

У переліку осіб, які мають право на відстрочку, також зазначено членів сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, які забезпечують постійний догляд за ними. Відстрочку їм нададуть за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду.

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Водночас комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроекту. Фріз зазначила, що частина з них будуть мати можливість бронювання, а частину відхилили взагалі.

Комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний посол;

осіб, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій.

Депутатка зауважила, що члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію. Адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання.

Крім цього, нардепи не підтримали відстрочку для працівників позашкільної освіти, для неповнорідних братів/сестер, для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР не затвердив пропозицію про відстрочку від мобілізації для прокурорів та деяких чиновників, повідомила народна депутатка Ірина Фріз. Проте комітет підтримав надання відстрочки для певних категорій осіб, включаючи усиновлювачів, а також осіб, які виховують дітей з інвалідністю.

Також заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію може завершитися наступного тижня. Він зазначив, що близько 1500 поправок вже розглянуто, а процес відбувається досить швидко.

Крім цього, майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що 27 років - це неадекватний вік для призову до армії. Він наголосив, що залучення молоді є ключем до успіху у війні і закликає до зміни законодавства для залучення молодших людей.

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