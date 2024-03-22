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Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради

Дмитро Відоменко
22 березня 2024, 09:36
Профільний комітет Верховної Ради не підтримав пропозицію про надання відтермінування для прокурорів органів і деяких чиновників.
Повістка, відстрочка
У профільному комітеті Ради зайнялися питанням відстрочки від мобілізації / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не підтримав пропозицію про надання відстрочки для прокурорів органів прокуратури та деяких чиновників. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Ірина Фріз.

Зокрема, комітет не підтримав правку щодо відстрочки для радників, помічників, прессекретаря президента, працівників секретаріатів голови ВР, його першого заступника та заступників, працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) у парламенті, працівників патронатних служб прем'єр-міністра та інших членів уряду, а також інших державних органів.

"Ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно з порядком, встановленим Кабміном, а не на безумовну відстрочку від мобілізації", - повідомила Ірина Фріз.

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Водночас профільний комітет Ради підтримав надання відстрочки:

  • усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту здійснення усиновлення була дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на утриманні яких перебуває принаймні одна дитина-сирота або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • для одного з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів за три місяці;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька в Книзі реєстрації народжень - на підставі частини першої 135 ст. Сімейного Кодексу;
  • ті, хто виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • ті, на утриманні в кого є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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мобілізація мобілізація в армію Ірина Фриз
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