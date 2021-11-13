У "правах" будуть вказувати, з якою коробкою передач зданий іспит: для чого це потрібно

Водійські права матимуть обмеження / УНІАН

З грудня в Україні в посвідченнях водія з'явиться нова відмітка у вигляді коду "78". Вона стосуватиметься керування транспортними засобами тільки з автоматичною коробкою передач.

Як повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, така відмітка з'явиться в правах з 28 грудня. Вона буде говорити про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач.

"З ним водії зможуть керувати авто тільки з автоматичною коробкою передач, а при її відсутності – з будь-якою", - додали в МВС.

Нагадаємо, в українців з'явилася можливість отримати водійське посвідчення, замовлене онлайн, поштою.

Таким чином, місцевим жителям більше не потрібно ходити за документом в Сервісні центри.

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