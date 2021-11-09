Суд оштрафував 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

Микола Харківський фігурує у справі про смертельну ДТП / скріншот

Дзержинський районний суд Харкова виніс вердикт у справі про порушення правил дорожнього руху неповнолітнім водієм. Зараз Микола Харківський також фігурує у справі про смертельну ДТП.

За статтею 122 ( "Порушення швидкісних обмежень" ) Миколу Харківського засудили до штрафу в 340 гривень, а за ст.126 КУпАП ( "Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права") - до штрафу в 3400 гривень, пише Newsroom.

читайте такожМама боїться приїхати, а тато не вакцинований: винуватець ДТП у Харкові не може здати аналіз кровіВ обох випадках суд обрав максимальну суму штрафу. Всього неповнолітньому водієві треба заплатити 3400 гривень.

Нагадаємо, ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

Реклама

ДТП у Харкові - більше новин на тему: