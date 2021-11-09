"Вони не бояться потрапити до моргу": Лідія Таран звернулася до шанувальників після ДТП

На щастя, життю телеведучої нічого не загрожує.
Телеведуча каналу 1+1 Лідія Таран, яка дивом залишилася жива після жахливої ДТП, звернулася до шанувальників після інциденту.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що тепер остаточно зрозуміла, що ненавидить швидкість і закликала всіх "сповільнитися", особливо водіїв.
"Ні, я не закликаю до меланхолії та цілодобового споглядання того, як падають листя. Це занадто. Але ось подумала - водії, які мчать 140 там, де можна 70 максимум. Які можуть перервати життя собі, і тим, хто в салоні, і тим, в кого вони влетять, це станеться за частки секунди. Вони не бояться потрапити відразу в морг і загинути на дорозі", - поділилася телеведуча.
читайте також"Машина б вибухнула": телеведуча Лідія Таран розповіла подробиці жахливої ДТПНа щастя, з Таран зараз з нею все добре, а жертв в аварії вдалося уникнути. За її словами, після події з нею зв'язався таксист, щоб дізнатися про самопочуття.
"Увечері таки написав водій таксі ламаною російською:"Я нічого, головне, з вами все нормально". Я хочу подякувати всім, хто за мене турбувався! Всіх, хто надіслав купу повідомлень і пропонував допомогу! І підтримував! Я щаслива, що маю всіх вас і не хочу втрачати нікого", — написала телеведуча.
ДТП з Лідією Таран
Водій таксі, в якому вона ввечері поверталася додому на минулих вихідних, через погану видимість і відсутність обов'язкового знака аварійної зупинки вчасно не помітив аварію на дорозі.
Таксист змушений був виїхати на іншу смугу, а там теж стояв автомобіль. Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.
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