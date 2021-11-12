5-річний хлопчик дивом вижив в страшній аварії та просить побачити маму: деталі ДТП на Тернопільщині

В ДТП на Тернопільщині загинуло подружжя / Нацполіція

У Тернопільській області 11 листопада попрощалися з подружжям, загиблими у смертельній ДТП поблизу м. Бережани. Їх 5-річний син, який також знаходився в авто, але вижив, поки не знає про смерть батьків.

З хлопчиком у лікарні перебуває його тітка Марія Штепована, повідомляє ternopoliany.te.ua.

Хлопчик нічого не знає про смерть батьків

Жінка розповіла, що Аллу і Володимира, загиблих у ДТП, вже поховали. А 5-річний Назарчик, якого вдалося врятувати, знаходиться в лікарні.

"Назарчик не знає, що батьків немає, він думає, що вони в іншій лікарні, адже під час аварії він весь час був у свідомості. Позавчора був дуже в емоційному стані-весь час кричав, що хоче маму", – каже Марія Штепована.

Дитині вже провели одну операцію

Тітка хлопчика розповіла, що у дитини багато травм. Також медики повинні вирішити, чи потрібно хлопчикові ще одне хірургічне втручання. Однак дитина вже зараз цікавиться тим, де його батьки.

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читайте також"Після удару лобом, викочувалася з машини у вогні": Лідія Таран ледь вціліла в жахливому ДТП"Він дізнається, але нікого до себе не допускає, він всю ніч кричав, що хоче мами, Ми сказали, що мама і тато в іншій лікарні. Запитує мене, "він мертвий", і тут же сам відповідає, що живий, але" тато і мама зникли", - розповіла жінка.

Загиблій матері хлопчика було 42 роки, його батькові 48. У обох від перших шлюбів є діти: 16-річний і 7-річний сини. Марія Штепована заявила, що планує усиновити 5-річного хлопчика і 16-річного сина Алли від першого шлюбу.

Нагадавши, трагічна ДТП сталася 8 листопада. В аварії загинуло подружжя, а їх п'ятирічний син у важкому стані перебуває в реанімації. Тоді нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну і врізався в Daewoo Lanos, в якому їхали чоловік, дружина і їх 5-річний син.

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