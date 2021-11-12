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У справі ДТП з "мажором" на Infiniti в Харкові з'явилися нові резонансні деталі

12 листопада 2021, 21:52

Фахівці оглядали авто на предмет несправностей.

ДТП у Харкові
ДТП у Харкові / instagram.com/anastasiyanosova_8128/

Автомобіль Infiniti, за кермом якого 16-річний Микола Харківський здійснив смертельну аварію на проспекті Гагаріна в Харкові, мав справні гальма.

Такий попередній висновок експертів після огляду машини. Про це на своїй сторінці в Instagram, повідомила дочка загиблого Анастасія Носова.

Вона також опублікувала фото огляду Infiniti.

За її словами, фахівці оглядали авто на предмет несправностей у п'ятницю, 12 листопада.

Вони зробили висновок, що гальмівна система не мала несправностей. В порядку також, за їхніми словами, була і рульова система Infiniti.

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Разом з тим, як уточнила Носова, далі необхідно отримати офіційні висновки про можливі неполадки в авто.

"Що і було потрібно довести. Рейка рульова обертається, супорта притискають колодки до дисків. І диски і колодки нульові", - сказано в повідомленні Анастасії.

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ДТП з Infiniti в Харкові

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався в Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили в лікарню.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

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ДТП у Харкові
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