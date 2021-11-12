Резонансна ДТП у Харкові: водій був під наркотиками

ДТП у Харкові / Нацполіція

Водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові 11 листопада, був у стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за результатами експертизи, він був у стані наркотичного сп'яніння — під впливом метадону.

"На даний час готується підозра водієві за ч.2 ст. 286 ККУ. Після ДТП він здав тест на алкоголь через "Драгер", в стані алкогольного сп'яніння водій не був", – повідомив Чубенко.

У прокуратурі зазначили, що водій Toyota не син одного з чиновників Харківської області.

Водій має водійське посвідчення, позбавлення права на керування автомобілем у нього на момент ДТП не було.

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Буквально місяць тому чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за скоєння аварії без постраждалих.

Кому належить автомобіль Land Cruiser

Водієві - 34 роки, офіційно ніде не працює. Чоловік пояснив, що збив людей, бо відволікся на телефон.

Автомобіль належить юридичній особі, інформації про незаконність керування водієм автомобілем поки немає, тобто представники фірми, швидше за все, дали винуватцю ДТП автомобіль у користування.

ДТП у Харкові 11 листопада

У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.

Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.

Подія сталася на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.

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