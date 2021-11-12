Резонансна ДТП з дітьми в Харкові: водія-наркомана заарештували під заставу в 340 тисяч гривень

У момент дорожньо-транспортної пригоди чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Водієві Toyota Land Cruiser Дмитру Лисенку, який збив двох 13-річних дітей на пішохідному переході у Харкові, повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння (ч.2 ст. 286-1 КК України).
Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, за даними слідства, 11 листопада 34-річний водій Toyota Land Cruiser проїхав на червоне світло на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської в Харкові, в результаті чого хлопець і дівчина отримали травми.
Встановлено, що в момент дорожньо-транспортної пригоди чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід водієві. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.
Адвокат водія відмовилася від коментарів, заявивши, що захист-пояснень не дає.
"Триває досудове слідство", - сказала вона.
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ДТП у Харкові 11 листопада
У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.
Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.
Подія сталася на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.
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