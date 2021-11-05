УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українці можуть отримати водійське посвідчення поштою

5 листопада 2021, 20:04

Для того, щоб отримати документ, можна і не виходити з дому.

Водійські права
Водійські права прийдуть до вас поштою / УНІАН

У п'ятницю, 5 листопада, в українців з'явилася можливість отримати водійське посвідчення, замовлене онлайн, поштою.

Таким чином, місцевим жителям більше не потрібно ходити за документом в Сервісні центри.

Як отримати

Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати - в будь-якому зручному відділенні "Укрпошті".

Як повідомляється на сайті національного поштового оператора, вартість відправки включена у вартість самого сервісу.

"Однак при оформленні посвідчення онлайн потрібно просто вибрати доставку "Укрпоштою" додому або забрати в зручний час в найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїжджати в райцентр - водійське посвідчення доставить Пересувне відділення або ж листоноша села", - розповіла заступник генерального директора "Укрпошті" з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

Реклама

Доставка відбуватиметься в рамках послуги "Експрес". По області права можна буде отримати протягом двох днів, а між обласними центрами і від 3 днів.

Нагадаємо, Державна виконавча служба вилучатиме авто, власники яких не сплачують штрафів. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, спочатку таке нововведення буде впроваджено в Харкові, потім у Києві, а пізніше буде поширене на всю Україну.

Читайте також:

viber
Укрпошта водійські права водійські посвідчення
Зараз ви переглядаєте новину «Українці можуть отримати водійське посвідчення поштою». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Огорне морозом: в Україну йде снігопад і похолоданняОгорне морозом: в Україну йде снігопад і похолодання Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошейМолодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей Гороскоп на 4 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому і щасливий випадокГороскоп на 4 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому і щасливий випадок Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняГороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побачення
20:45

18 малюків випадково прищепили від коронавірусу

20:33

"Особливі відносини": Меркель виступила за діалог із Росією

20:19

Названо 5 найнебезпечніших днів листопада, які можуть накликати неприємності, як захиститися

20:05

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

20:04

Українці можуть отримати водійське посвідчення поштоюВідео

Реклама
19:51

Близнюкам - неймовірний прибуток, Дівам - клопоти: гороскоп на 6 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

19:50

"Це було біля моря, де ажурна піна": рецензія на фільм "Чому я живий"

19:32

Гниле сім'я: ТОП-5 непутящих родичів знаменитостей

19:27

"Антиваксери вбивають": киянка, яка поховала батька, розповіла про ковідні жахи у лікарнях

19:22

Ринок землі: українці продають свої гектари шаленими темпамиВідео

19:00

Доктор Комаровський. Противірусні препарати ефективні на початку ГРВІ?Відеоблоги

18:55

Прикмети на 6 листопада: що не можна робити в Дмитрівську батьківську суботуВідео

18:55

Підстаркуватий диктатор Лукашенко перетворюється на "гаранта навпаки"Погляд

18:52

У Дніпрі місцеві медики врятували чоловіка, на якому закордонні лікарі "поставили хрест"Відео

18:44

"Тепер вони мають два шляхи": Зеленський прокоментував підписання закону про олігархів

17:57

Алла Пугачова і Софія Ротару тряхнули стариною і заспівали пісню t.A.T.u.Відео

17:39

Лікар розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу онкохворимВідео

17:28

Відмова від вакцинації: Соцстрах роз'яснив, чи оплачуються лікарняні відстороненим від роботиВідео

17:23

Вакцинація в Україні: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо інтервалу між щепленнями

17:00

Пенсія 20 тисяч гривень: кому в грудні піднімуть виплати

Реклама
16:44

Світлана Лобода розповіла, чому не дає концерти в Україні: "Тому що так нечесно!"Відео

16:37

Тост на день народження: душевні, красиві і смішні побажання імениннику

16:33

Україну на вихідних затягне туманом: у яких регіонах погіршиться погодаВідео

16:27

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

16:12

В Україні злетіли ціни на крупи: що подорожчало найбільшеВідео

16:05

Разумков створює нове об'єднання у Верховній Раді: ЗМІ повідомили, хто до нього увійде

16:05

Юрій Романенко. Чому сертифікати тих, хто перехворів ковідом, діятимуть лише 90 днів?Відеоблоги

15:59

Удар по магнатах: Зеленський підписав скандальний закон про деолігархізаціюВідео

15:52

Сплутали з дочкою: Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому

15:31

Падає ризик смерті: у Phizer стверджують, що винайшли ефективну таблетку від COVID-19

15:29

Волинь переходить у "червону" зону: в Україні розширили локдаунВідео

15:23

Названо ім'я Найсексуальнішого чоловіка 2021 року

15:08

Туберкульоз не причина для відмови від щеплення - МОЗВідео

14:56

У Берліні знайшли мертвим російського дипломата-шпигуна: спливли несподівані деталі

14:52

У гуртожитку київського вишу розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

14:45

Третє щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

14:40

Чайний "йорж": віцеспікер Корнієнко виправдався через дивну поведінку в РадіВідео

14:31

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

14:25

Отримати прописку в Україні тепер можна онлайн: ніяких черг та паперів

14:04

"Нас скоро зітруть в порошок": у Миколаєві головлікар розповіла про те, як на лікарню напали родичі хворої на COVID-19

Реклама
14:01

В Україні зафіксували рідкісне полярне сяйво: фото нічного неба

13:57

103-річного Кірка Дугласа звинуватили в зґвалтуванні відомої голлівудської актриси

13:44

50-70 гривень: жінка, яка втратила в ДТП із Зайцевою чоловіка та сестру, отримує мізерні виплатиВідео

13:40

Замість звинувачень - сів у калюжу: Порошенко епічно зганьбився з "наїздом" на "слугу народу"Відео

13:38

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

13:34

На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановано 124,1 млрд грн

13:09

"Люди бояться лягати спати": у Харкові чоловік задля розваги підпалює свою квартируВідео

12:57

ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн: Київ відповівВідео

12:47

Мати та сестра померли від голоду: тернополянка 3 місяці жила з трупами

12:39

"Велике будівництво" за 60 днів проклало залізницю до ключових українських портів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти