Українці можуть отримати водійське посвідчення поштою

Для того, щоб отримати документ, можна і не виходити з дому.
У п'ятницю, 5 листопада, в українців з'явилася можливість отримати водійське посвідчення, замовлене онлайн, поштою.
Таким чином, місцевим жителям більше не потрібно ходити за документом в Сервісні центри.
Як отримати
Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати - в будь-якому зручному відділенні "Укрпошті".
Як повідомляється на сайті національного поштового оператора, вартість відправки включена у вартість самого сервісу.
"Однак при оформленні посвідчення онлайн потрібно просто вибрати доставку "Укрпоштою" додому або забрати в зручний час в найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїжджати в райцентр - водійське посвідчення доставить Пересувне відділення або ж листоноша села", - розповіла заступник генерального директора "Укрпошті" з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.
Доставка відбуватиметься в рамках послуги "Експрес". По області права можна буде отримати протягом двох днів, а між обласними центрами і від 3 днів.
Нагадаємо, Державна виконавча служба вилучатиме авто, власники яких не сплачують штрафів. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, спочатку таке нововведення буде впроваджено в Харкові, потім у Києві, а пізніше буде поширене на всю Україну.
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