У Пентагоні назвали чотири напрямки нових авіаударів РФ

Київ досі перебуває в небезпеці, зазначив американський чиновник.
Російські окупанти можуть зосередити свої зусилля, а саме - авіаудари в чотирьох напрямках. Це - Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС.
Як повідомляє CNN з посиланням на чиновника з Пентагону, незважаючи на заяви російських окупантів про відведення військ, Київ досі знаходиться в небезпеці.
читайте такожНа Чернігівщині окупанти сидять "на головах" у людей і по-звірячому грабують будинки"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків за останні 24 години до 300, а їх удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі і в зоні ООС", - сказав чиновник Пентагону.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи на відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.
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