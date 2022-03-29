РФ відвела війська від Києва для передислокації: Пентагон закликає не вірити країні-агресору

Пентагон не вірить Росії / Вікіпедія

Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

"Ми вважаємо, що це перепозиціонування, а не справжній відхід, і що ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла", - заявив на брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, пише CNN.

читайте такожБлискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК""Ніхто не повинен обманювати себе недавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь - якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили", - сказав Кірбі.

Кірбі сказав, що кількість російських сил, що відходять від української столиці, анітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва, і що Росія продовжує наносити авіаудари по місту.

Також, за його словами, російські сили передислокуються північніше, але занадто рано говорити, де знаходиться їх остаточний пункт призначення.

"Ми вважаємо, що це, швидше за все, репозиціонування для використання в інших місцях в Україні. Де саме, ми не знаємо", - сказав він.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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