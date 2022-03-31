Російський контрактник у телефонній розмові заявив, що командування утримує його в Україні

Російські військові в Маріуполі / Reuters

РФ утримує в Україні своїх військовослужбовців. Про це під час телефонної розмови, перехопленої СБУ, заявив один з окупантів, повідомляє СБУ, яка опублікувала аудіоперехоплення.

Зокрема, під час розмови контрактник уточнив, що їхав на "спецоперацію", а не на "війну". За його словами, після закінчення контракту його повинні змінити, але керівництво заявило, що військовий не зможе виїхати з України.

"Навіть у Чечні нікому не продовжували звільнення, всіх відправляли додому... Тому що не може такого бути, щоб перед звільненням тобі автоматично продовжували контракт", - сказав окупант.

Також він додав, що його командир попередив, що контрактник зможе повернутися додому, якщо отримає поранення або в якості дезертира.

"Він нам говорить, що ми повернемося додому або вантажем 200, або вантажем 300, або до 12 років - дезертири", - заявив солдат.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, який доводить низький дух російських солдатів. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професіоналізм Збройних Сил України.

Читайте також: