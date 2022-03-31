"Залишили купу мін": на Чернігівщині ЗСУ звільнили два населені пункти

Наслідки окупантів / ОПК північ

На Чернігівщині ЗСУ звільнили два населених пункти - Слобода і Лукашівка. Після себе окупанти залишили купу мін і вибухівки. Тому на даний момент захисники України знешкоджують вибухові пристрої і допомагають місцевим жителям, які страждали від свавілля окупантів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"На Чернігівщині підрозділами ОК "Північ" звільнено два населені пункти – Слобода та Лукашівка . В даний час тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянам, і допомоги жителям, які були в окупації", – сказано в повідомленні.

читайте такожЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій областіТакож про звільнення Слободи та Лукашівки розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Місцеві жителі змучені, але це не похитнуло їхню віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком і радником В'ячеславом Скоряком, а також іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті в ці села змогли привезти необхідне. Все буде Україна! Але розслаблятися ще НЕ час", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, в окупованих селах Чернігівщини окупанти "сидять на головах" у людей і по-звірячому грабують будинки. Все здобуте вони складують у своїх БТРах.

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