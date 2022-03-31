Арестович розповів, що для Путіна буде перемогою над Україною

Олексій Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що перемогою для Росії у війні проти України могло б бути взяття під контроль Маріуполя або ж оточення українських військових в зоні ООС на Донбасі.

Про це він розповів в ефірі телемарафону ua на українських телеканалах.

"Є проста логіка у путінського режиму, яка звучить так: "де Путін – там перемога". Тобто Путін повинен з'явитися там, і тоді вони зможуть відрапортувати про перемогу. Такою перемогою для них могло б бути взяття Маріуполя або там оточення нашого угруповання в зоні ООС. Або ще якийсь успіх ще де-небудь. Але такого успіху у них не буде, тому що з восьми операційних напрямків у них залишилося два з половиною", – зазначив радник глави ОП.

читайте такожУкраїнські бійці звільнили від російських окупантів частину ХерсонщиниЗа його словами, найбільша концентрація сил, за задумом РФ, це спроба оточити наші війська в зоні ООС.

"Якщо вийде-так, нам буде дуже складно. Ми, звичайно, не програємо, але вони посилять свою позицію, а ми відповідно послабимо. Якщо не вийде, то наша позиція тільки посилиться", - додав Арестович.

Крім того, він підкреслив, що в останньому бачить збіг політичних і військових зусиль.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, який доводить низький дух російських солдатів. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професіоналізм Збройних Сил України.

Читайте також: