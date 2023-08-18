В ОП жорстко відповіли на скандальну заяву чиновника НАТО про здачу територій

Стіан Йенсен фактично закликав зафіксувати факт окупації українських територій, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував заяву представника НАТО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Радник глави Офісу президент Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву глави канцелярії генсека НАТО Стіана Йенсена щодо ймовірних територіальних поступок України.

За його словами, такі заяви представника НАТО можуть призвести до великої трагедії. Про це він заявив в ефірі телеканалу FreeДом.

"Мене дуже напружує, а що значить "людина вибачилася"? Він по суті практично відкрито сказав, що ця війна повинна завершитися програшем України. Після цього виходить і каже: "Ну, вибачте, я тут трохи помилився", — зазначив представник ОП.

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Він вважає, що чиновник НАТО фактично закликав зафіксувати факт окупації українських територій.

"Зараз ця людина навмисне виходить і прямо говорить: "Давайте юридично зафіксуємо за Росією вкрадені території, рясно политі кров'ю українців". Вам добре, що ця людина вибачається і робить вигляд: "Ні, ми тут жартували, ми випадково"? небезпечніше, насправді, це все виглядає", — говорить співрозмовник.

Він зазначив, що заява Йенсена показала Москві, що на Заході не виключають зниження інтенсивності війни і її перетворення в затяжний конфлікт.

"Це не невинна заява, це заява, яка може призвести до великої трагедії", — додав Подоляк.

Раніше Єнс Столтенберг відповів на скандальну заяву про членство України в НАТО в обмін на території. Генсек НАТО після заяви глави своєї канцелярії підкреслив, що Україна сама вирішує, коли і як вести переговори з РФ.

Нагадаємо, у Джо Байдена відповіли на розмови про членство України в НАТО в обмін на території. Позиція Вашингтона полягає в тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, але про обмін українських територій мова не йде.

Раніше глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен припустив, що Україна може відмовитися від деяких своїх територій, але при цьому вступити в Альянс. При цьому він акцентував на тому, що він лише припускає подібне і не стверджує, що так і буде.

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