Генсек НАТО після заяви глави своєї канцелярії наголосив, що Україна сама вирішує, коли і як вести переговори з РФ.

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Столтенберг відповів на скандальну заяву про членство України в НАТО в обмін на території/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Україна сама вирішуватиме, коли будуть сприятливі умови для проведення переговорів з країною-агресоркою Росією.

Роль НАТО полягає у підтримці України, і така позиція Альянсу залишається незмінною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, повідомляє Reuters.

"Саме українці і тільки українці можуть вирішити, коли будуть умови для переговорів, і тільки вони можуть вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", – заявив Столтенберг.

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Скандальна заява про членство України в НАТО в обмін на здачу територій

Раніше глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен припустив, що Україна може відмовитися від деяких своїх територій, але при цьому вступити в Альянс. При цьому він акцентував на тому, що він лише припускає подібне і не стверджує, що так і буде.

В Україні різко відреагували на такі заяви. Зокрема, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що для України розмови про відмову від територій абсолютно неприйнятні, а радник очільника ОП Михайло Подоляк назвав заяву Йенсена дивною.

Згодом глава апарату генсека НАТО Стіан Йенссен почав давати задню і сказав, що його заява була частиною "ширшої дискусії" щодо можливих сценаріїв. Він назвав ці висловлювання помилкою і додав, що не повинен був так говорити.

Після цього у Байдена відповіли на розмови про членство України в НАТО в обмін на території. Позиція Вашингтона полягає в тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, але про обмін українських територій не йдеться.

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