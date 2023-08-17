У Байдена відповіли на розмови про членство України в НАТО в обмін на території

Позиція Вашингтона полягає в тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, але про обмін українських територій не йдеться.

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Джон Кірбі прокоментував розмови про членство України в НАТО в обмін на території / Колаж: Главред, фото: скріншот

В Адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у разі відмови від частини своїх територій на користь РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, позиція Вашингтона полягає в тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО. Це підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО, – ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми будемо продовжувати їх підтримувати", – сказав Кірбі.

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Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".

Скандальна заява про членство України в НАТО в обмін на здачу території

Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен припустив, що Україна може відмовитися від деяких своїх територій, але при цьому вступити в Альянс. При цьому він акцентував на тому, що він лише припускає подібне і не стверджує, що так і буде.

Речник МЗС України Олег Ніколенко, у свою чергу, заявив, що для України розмови про відмову від територій абсолютно неприйнятні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Йенсена дивною. Він переконаний, що піти на територіальні поступки означає лише заохотити "глобального злочинця" і перенести війну іншим поколінням.

Згодом глава апарату генсека НАТО Стіан Йенссен почав давати задню. Він стверджує, що його заява була частиною "ширшої дискусії" щодо можливих сценаріїв. Він назвав ці висловлювання помилкою і додав, що не повинен був так говорити.

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