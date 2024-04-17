В Одесі прогриміли вибухи: перші деталі

У середу, 17 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Перед цим у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав українців залишатися в укриттях до відбою тривоги.
"Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях для відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.
Вибухи в Чернігові
Під час повітряної тривоги вранці 17 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову.
"Ворог завдав три ракетні удари майже по центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають усю необхідну допомогу. Зараз створено вже штаб і буде надавати всю необхідну допомогу. Уся детальна інформація пізніше", - повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
Станом на 10:06 внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих людей. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако в ефірі телемарафону.
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