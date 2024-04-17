Кількість постраждалих різко зросла: в ОВА розповіли, чим РФ атакувала Чернігів

За даними заступника глави Офісу Президента Олексія Кулеби, внаслідок російського ракетного удару зруйновано восьмиповерхівку та пошкоджено 4 багатоповерхівки.

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Внаілсдок ракетного удару по Чернігову відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Російські окупанти завдали удару по Чернігову із застосуванням трьох крилатих ракет типу "Іскандер". Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Водночас, кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по місту зросла. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, станом на 11:35 відомо про 11 загиблих, 22 поранених і трьох безвісти зниклих

"Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами - ще люди", - написав Клименко в Телеграмі. відео дня

Він повідомив, що серед жертв російських обстрілів є 25-річна жінка, лейтенант поліції.

"Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", - написав глава МВС.

За словами заступника глави Офісу Президента України Олексія Кулеби, внаслідок обстрілу Чернігова зруйновано восьмиповерховий будинок, пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, а також було пошкоджено десятки автомобілів.

"Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Працюють всі екстрені служби", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що на місці події був створений штаб, де надається необхідна допомога постраждалим. Представники влади працюють на місці, оперативно організовуючи роботу комісій, які фіксують пошкодження. Кулеба наголосив, що всім постраждалим буде надана компенсація за зруйноване майно.

Станом на 12:47 в ДСНС України повідомили про збільшення кількості загиблих та поранених внаслідок російської ракетної атаки

"Попередньо загинуло 13 осіб, ще 61 особа постраждала, із них 2 дитини. Врятовано з-під завалів 3 особи. Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди", - зазначили в ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня - наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Олександр Ломако, виконуючий обов'язки міського голови Чернігова зазначив, що ракетний удар зафіксовано по об'єкту соціальної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський засудив жорстокий ракетний удар Росії по центру міста. Він повідомив, що в Чернігові триває рятувальна операція.

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