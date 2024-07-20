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У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

Андрій Ганчук
20 липня 2024, 13:44
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У НАТО прирівняли два види атак до майже збройного нападу на країни-учасниці колективного блоку безпеки Заходу, сказав Юрій Романюк.
Військові НАТО
Альянс може запустити п'яту статтю проти Росії в разі масштабних диверсій і кібератак - експерт / Колаж: Главред, фото: nato.int

У НАТО ухвалили рішення, згідно з яким диверсії та гібридні атаки прирівнюються майже до збройного нападу на країни Альянсу. Якщо Росія вдасться до таких дій, блок може застосувати 5-статтю, що передбачає колективну оборону від агресора. Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

У своїй колонці на Главреді він розповів про те, що диверсії та гібридні атаки проти НАТО блок фактично прирівняв до нападу на свої країни.

"Північноатлантичний альянс за підсумками саміту у Вашингтоні ухвалив декларацію, в якій у пункті 13 йдеться про те, що гібридні операції проти союзників можуть досягти рівня збройного нападу і надалі призвести до запуску 5-ї статті НАТО. Блок фактично прирівняв диверсії та гібридні атаки до нападу на свої країни", - зазначив Романюк.

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Також він пояснив, що в НАТО розуміють під диверсіями та гібридними атаками.

"Що мається на увазі під диверсіями? Атаки на критичну інфраструктуру країн Альянсу. Наприклад, на дуже важливі підводні кабелі, якими передається інтернет і телефонний зв'язок. Можливо, саме ці кабелі Росія вже мінує. Росіяни здатні замінувати кабелі мережі по всьому світу, щоб у годину Х в один момент залишити НАТО і всю Європу без інтернету.

Під гібридними атаками слід розуміти кібернетичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури країн Заходу. Це можуть бути атаки атомних електростанцій, наприклад Франції, Сполучених Штатів, Канади або інших країн. Причому такі атаки здатні призвести до повного колапсу. Якщо певна країна залишиться без електроенергії, нічого не буде працювати, особливо такі засоби зв'язку, як інтернет", - вважає експерт.

Крім того, він уточнив, що подібні дії - майже пряма військова агресія. Тому блок припускає застосування в таких випадках 5-ї статті.

"У НАТО абсолютно правильно ухвалили рішення, згідно з яким протистояння цим потенційним атакам може передбачати застосування 5-ї статті Альянсу. Тому що подібні дії з точки зору небезпеки - майже пряма військова агресія", - підкреслив Юрій Романюк.

Ризики війни Росії проти НАТО - головні новини за темою:

Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи з'являться протягом 3-6 місяців у разі нападу Росії, написали журналісти Spiegel із посиланням на німецький військовий документ. Блок готовий буде відправити 800 тисяч солдатів і 200 тисяч одиниць військової техніки.

НАТО відмовляється збивати ракети, які запускає РФ: генеральний секретар організації Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не хоче прямої війни з Росією, тому не застосовуватиме подібних дій. Водночас блок підтримує Україну.

НАТО застосує проти РФ 5-ту статтю, якщо окупанти нападуть на країни Сувалкського коридору, вважає Юрій Романюк. Експерт переконаний, що в блоці досягли консенсусу з цього питання.

Хто такий Юрій Романюк?

Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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новини Росії НАТО Юрій Романюк
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