'Участі брати не будемо': НАТО відмовляється збивати ракети, які запускає РФ

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО "не хоче стати стороною конфлікту".

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Польща не буде збивати російські ракети над Україною / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Польща могла б допомогти Україні відбивати атаки ракет та дронів, які запускає РФ. Однак робити цього вона не буде. Про це офіційно заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону.

Генсек натякнув на те, що Польща стане "частиною конфлікту", якщо почне відбивати атаки РФ.

"Політика НАТО незмінна, ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - сказав Столтенберг. відео дня

Водночас він додав, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

"Ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - додав Столтенберг.

Заяви Польщі в контексті російсько-української війни - останні новини

Напередодні польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.

Однак згодом з'явилася інформація, що Польща не збиватиме ракети над Україною, що летять у напрямку Заходу, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки. Про це заявив глава МО країни Владислав Косіняк-Камиш. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського премʼєра Дональда Туска теж не підтримали.

Раніше стало відомо, що Польща планує передавати Україні електроенергію, яку отримуватиме від спалювання польського вугілля без виплат за викиди у повітря шкідливих речовин.

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