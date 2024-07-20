Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів у США

Президент США Джо Байден звинуватив свого опонента Дональда Трампа в намірах "знищити систему стримувань і противаг і правити, як диктатор".

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Байден піддав критиці Трампа і має намір повернутися до передвиборчої кампанії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Господар Білого дому Джо Байден, незважаючи на заклики деяких демократів, має намір продовжити свою участь у президентських перегонах. Він збирається повернутися до своєї передвиборчої кампанії вже наступного тижня, коли одужає від коронавірусу.

Як повідомляє The Washington Times, американський глава держави публічно сказав, що не збирається залишати президентські перегони, і розкритикував передвиборчу програму Трампа.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до передвиборчої кампанії наступного тижня, щоб продовжити викриття загрози програми Дональда Трампа "Проєкт 2025", водночас доводячи свою власну репутацію та бачення, яке я маю для Америки: те, де ми рятуємо нашу демократію, захищаємо нашу права та свободи та створюємо можливості для кожного", - заявив Байден. відео дня

Журналісти акцентували увагу на тому, що слова Байдена пролунали після того, як щонайменше 30 законодавців-демократів закликали його зняти свою кандидатуру з виборів. Серед провідних представників демократів з'явилися припущення, згідно з якими Байден може залишити перегони вже найближчим часом.

Сам Байден має намір продовжувати боротьбу і вважає, що Трамп не повинен бути президентом, оскільки йому не можна довірити відстоювання принципів демократії.

"Американці точно знають, куди він хоче вести цю країну. Вони знають, що він заподіяв біль і жорстокість жінкам Америки, скасувавши справу Роу проти Вейда. Вони знають, що одного разу він зруйнував нашу економіку і заподіє біль середньому класу, що він хоче знищити систему стримувань і противаг нашої Конституції та з першого ж дня правити як диктатор", - наголосив Джо Байден.

Вихід Байдена з президентських перегонів - що про це відомо:

У Білому домі на тлі публікацій ЗМІ про можливу відмову Байдена від участі у виборах президента США-2024 заявили, що чинний американський президент залишається у грі. Байден планує здобути перемогу над Трампом.

Зокрема, журналісти писали, що сім'я Байдена обговорює план щодо його виходу з президентських перегонів. За інформацією преси, подібні дискусії точилися і в колах високопоставлених чиновників.

Соратники віцепрезидентки США Камали Гарріс розглядають варіант, що вона замінить Дональда Трампа: деякі її союзники вже домовляються з фінансовими донорами, які повинні будуть зробити відповідні внески, якщо Байден вийде з перегонів.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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