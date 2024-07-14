Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи: ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ

Країни Альянсу протягом 3-6 місяців перекинуть величезну кількість військових до східної Європи у разі нападу Росії, пишуть німецькі журналісти.

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У НАТО планують перекинути 800 тисяч солдатів на схід Європи, якщо нападе Росія - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

Німеччина і союзники щодо НАТО розробляють схему реакції блоку на можливий військовий конфлікт з агресором Росією. Як стверджують німці, розроблено найоб'ємніший за останні 30 років план, спрямований на захист від військових нападів.

Як повідомляє Spiegel з посиланням на документ Бундесверу, у разі нападу Росії Альянс через територію Німеччини відправить на схід Європи 800 тисяч солдатів і понад 200 тисяч одиниць військової техніки. Перекидання військ планують здійснити протягом 3-6 місяців.

За інформацією журналістів, для переміщення військ буде використовуватися автомагістраль А2, яка простягається від Оберхаузена до кільцевої автодороги Берліна. Бундесвер і влада всіх рівнів продовжують вивчати особливості маршруту і шукають можливі альтернативи.

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Наприклад, проблемним називають міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга. Якщо міст буде атакований, магістраль А2 буде паралізована.

"У цих сценаріях про солдатів потрібно буде дбати і розміщувати під час їхнього транспортування, а для техніки знадобиться пальне та інфраструктура", - додав голова Федерального управління цивільного захисту та допомоги під час стихійних лих Ральф Тізлер.

Журналісти підкреслили, що план оборони Німеччини містить декілька сотень сторінок. Документ почали розробляти ще в березні минулого року на тлі нападу РФ на Україну. План називають першим наймасштабнішим документом такого рівня за останні 30 років.

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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