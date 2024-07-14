Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи: ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ

Німеччина і союзники щодо НАТО розробляють схему реакції блоку на можливий військовий конфлікт з агресором Росією. Як стверджують німці, розроблено найоб'ємніший за останні 30 років план, спрямований на захист від військових нападів.
Як повідомляє Spiegel з посиланням на документ Бундесверу, у разі нападу Росії Альянс через територію Німеччини відправить на схід Європи 800 тисяч солдатів і понад 200 тисяч одиниць військової техніки. Перекидання військ планують здійснити протягом 3-6 місяців.
За інформацією журналістів, для переміщення військ буде використовуватися автомагістраль А2, яка простягається від Оберхаузена до кільцевої автодороги Берліна. Бундесвер і влада всіх рівнів продовжують вивчати особливості маршруту і шукають можливі альтернативи.
Наприклад, проблемним називають міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга. Якщо міст буде атакований, магістраль А2 буде паралізована.
"У цих сценаріях про солдатів потрібно буде дбати і розміщувати під час їхнього транспортування, а для техніки знадобиться пальне та інфраструктура", - додав голова Федерального управління цивільного захисту та допомоги під час стихійних лих Ральф Тізлер.
Журналісти підкреслили, що план оборони Німеччини містить декілька сотень сторінок. Документ почали розробляти ще в березні минулого року на тлі нападу РФ на Україну. План називають першим наймасштабнішим документом такого рівня за останні 30 років.
Що відомо про Der Spiegel?
Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.
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