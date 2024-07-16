Сценарій війни РФ із НАТО: з якого напрямку може вдарити Москва – думка

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк прокоментував питання ймовірності застосування НАТО 5-ї статті, яка передбачає дії колективної оборони.
"Якщо Росія і Білорусь здійснять агресію щодо Сувалкського коридору, реакція НАТО вже буде жорсткою", - пише він у колонці на Главреді.
Експерт зазначає, що в Альянсу вже давно є консенсус щодо застосування саме 5-ї статті колективної оборони в разі атаки Сувалкського коридору.
"Атака цієї ділянки - найімовірніший сценарій агресії Росії проти країн Балтії та Польщі. НАТО буде готове до серйозного рішення", - додав Романюк.
Хто такий Юрій Романюк?
Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".
В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.
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