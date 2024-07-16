Сценарій війни РФ із НАТО: з якого напрямку може вдарити Москва – думка

В Альянсу вже давно є консенсус щодо застосування 5-ї статті, вважає Юрій Романюк.

https://glavred.net/world/scenariy-voyny-rf-s-nato-s-kakogo-napravleniya-mozhet-udarit-moskva-mnenie-10581146.html Посилання скопійоване

Розкрито ймовірний сценарій війни РФ із НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк прокоментував питання ймовірності застосування НАТО 5-ї статті, яка передбачає дії колективної оборони.

"Якщо Росія і Білорусь здійснять агресію щодо Сувалкського коридору, реакція НАТО вже буде жорсткою", - пише він у колонці на Главреді.

Експерт зазначає, що в Альянсу вже давно є консенсус щодо застосування саме 5-ї статті колективної оборони в разі атаки Сувалкського коридору.

відео дня

"Атака цієї ділянки - найімовірніший сценарій агресії Росії проти країн Балтії та Польщі. НАТО буде готове до серйозного рішення", - додав Романюк.

Хто такий Юрій Романюк? Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО". В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

Загроза зіткнення РФ із НАТО - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося, що у Росії немає шансів у війні з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, у конвенційній війні російським окупантам нічого надати Альянсу.

Нагадаємо, у НАТО прогнозують, що Росія може воювати ще 3-4 роки, написали журналісти Голос Америки з посиланням на свої джерела. Очікується, що росіяни відчують наслідки тиску на економіку лише з часом.

Як повідомлялося, у НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що окупанти не можуть проводити настільки масштабних операцій доти, доки вони ведуть війну проти України.

/ Инфографика: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред